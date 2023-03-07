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Kenetlendik

Samsun'un hocası Hüseyin Eroğlu, iddialı konuştu: "Gollerden sonra takımın topluca vermiş olduğu reaksiyon ve sevinç, bizim ne kadar inandığımızı ve başarıyı arzuladığımızı çok net gözler önüne seriyor"

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
Kenetlendik

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Yılport Samsunspor'un başarılı teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Rizespor galibiyetinin ardından hedeflerine adım adım ilerlediklerini söyledi. Hüseyin Eroğlu, "Rizespor maçı çok önemli bir maçtı, her şeyden önce bir Karadeniz derbisi. Bu anlamda bizim için iyi ve olumlu bir maç oldu. Belki şu anlık lideriz ama önemli olan sezon sonunda lider ve şampiyon olarak bitirebilmek. Lige verilen arada da ciddi çalışmalar yaptık, umarım ilerleyen haftalarda bunu daha iyi yansıtabiliriz" şeklinde konuştu.

ÇOK KALİTELİ KADROMUZ VAR

Takım olarak Süper Lig hedefine kilitlendiklerini belirten Eroğlu, "Gollerden sonra takımın topluca vermiş olduğu reaksiyon ve sevinç, bizim ne kadar inandığımızı ve başarıyı arzuladığımızı çok net gözler önüne seriyor. Dileriz sonunda da arzuladığımız başarıya ulaşırız. Genelde üçlü defans ve iki forvetli sistemde oynasak da çok değişken bir sistemimiz var, hatta bazı maçlarda üçlü forvet oynadığımız da oluyor. Ben de oyuncularımdan çalışmadığımız hiçbir şeyi istemiyorum. Onlar da sağ olsunlar çok karakterli oyuncular ve her isteğimize yanıt veriyorlar" diye umut dağıttı.

KUPAYI BERABER KALDIRACAĞIZ

Hüseyin Eroğlu, taraftarlara da çağrıda bulunarak destek istedi. Başarılı teknik adam, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Buraya geldiğimiz ilk gün bu sözü vermiştik. Bu vesileyle taraftarımıza sesleniyorum; sezon sonunda kupayı hep beraber kaldıracağız fakat önümüzdeki iç saha maçlarında stadımızın dolmasını istiyoruz. Bize verecekleri destek çok değerli ve anlamlı" ifadelerini kullandı.

PENALTI ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ

Hüseyin Eroğlu, Rizespor maçında da penaltı kaçırıp, son 6 penaltının 5'ini değerlendirememelerini şanssızlığa bağladı. Eroğlu, "Benden önce de 2 penaltı kaçmış, benden sonra da 3 penaltı kaçtı. Bunlar kaçmasa belki ciddi bir puan farkı oluşabilirdi. Bu anlamda çok çalışıp, bir önlem almak zorundayız" dedi.

KIRMIZI KAZAK UĞURLU GELDİ

Ligde 14 maçtır yenilmeyen Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu'nun maçlarda giydiği kırmızı kazağı, sembol oldu. Eroğlu bu konu hakkında, "Kırmızı kazağım eski ve çok sevdiğim giysilerimden birisidir. İlk giyeceğim giysi de o olmalıydı. Zaten tüm iç saha maçlarımızda giymeye başladım. Bu da takım ve taraftarımız arasında güzel bir uğur sayılmaya başladı, böylece güzel bir hikayesi oluştu" dedi.

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