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Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 25. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligin 25. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 13:47
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 25. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

7 MART SALI

17.00 Pendikspor-Tuzlaspor: Ozan Ergün

20.00 Altınordu-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

8 MART ÇARŞAMBA

14.30 Manisa FK-Bodrumspor: Erdem Mertoğlu

14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Yunus Dursun

20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: Mehmet Türkmen

9 MART PERŞEMBE

14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor: Burak Olcar

20.00 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor: Alper Akarsu

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