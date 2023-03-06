Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 25. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
7 MART SALI
17.00 Pendikspor-Tuzlaspor: Ozan Ergün
20.00 Altınordu-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe
8 MART ÇARŞAMBA
14.30 Manisa FK-Bodrumspor: Erdem Mertoğlu
14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Yunus Dursun
20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: Mehmet Türkmen
9 MART PERŞEMBE
14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor: Burak Olcar
20.00 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor: Alper Akarsu