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Karadeniz'de dev derbi!

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında bugün sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Karadeniz'de dev derbi!

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında bugün sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Kırmızı-beyazlı ekipte Muhammet Ali Özbaskıcı, Berk Taşkın ve Barış Alıcı sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almıyor. Yeni transfer Bennasser ise forma giyebilecek.

İKİ KRİTİK RANDEVU

Spor Toto 1. Lig'de bugün iki maç daha oynanacak. Tuzlaspor-Gençlerbirliği ve Keçiörengücü-Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Play-off ve düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelelerde ilk düdük saat 13.30'da çalacak.Yarınki iki maçla ise 24. haftanın perdesi kapanacak.

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