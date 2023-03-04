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Göz-Göz tekledi

Altay maçı sonrası aldığı 4 maçlık cezasını tamamlayan sarı-kırmızılılar, sahasında Boluspor’la berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Göz-Göz tekledi

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Göztepe ile Dyorex Boluspor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin deprem felaketi nedeniyle özel olarak üretilen siyah formayla sahaya çıktığı müsabakadan önce saygı duruşunda bulundu. Ligde 27 Kasım 2022'de yarıda kalan Altay maçındaki olayların ardından verilen 4 maç seyircisiz oynama cezasını tamamlayan Göztepe'nin taraftarları tribündeki yerlerini aldı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA

Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabakadan önce üzerinde "Tek tribün, tek yürek. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" yazılı, depremden etkilenen illerin kırmızı renkle belirtildiği Türkiye haritası afişi açtı. Dyorex Boluspor'da Sait Karafırtınalar'ın yerine göreve gelen teknik direktör Muzaffer Bilazer ilk maçına çıktı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 61. dakikasında konukekip, Bregu ile öne geçti. Göztepe 88'de Emirhan ile 1 puanı kurtardı: 1-1.

'YENİLER KATKI YAPMADI'

Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu, 96 gün sonra taraftarlarla buluştuklarını ifade ederek," Muhteşemdi. Onlar Türkiye'nin en iyisi, hepsine teşekkür ediyorum" dedi ve şöyle devam etti: Gönül isterdi ki galibiyetle evlerimize dönelim. Yeni transferlerimizden istediğimiz verimi maalesef bugün alamadık.

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