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Cezayı Paşa kesecek!

Bodrum karşısında Altay’ın en önemli kozu yine Marco Paixao olacak 13 golü bulunan Portekizli forvetle, rakibin fişinin çekilmesi planlanıyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Cezayı Paşa kesecek!

Yarın Bodrumspor'la karşılaşacak Altay'ın gol yollarındaki en önemli kozu Marco Paixao olacak. İlk yarıda İzmir'de oynanan karşılaşmada Bodrumspor filelerini havalandırarak 2-0l'lık galibiyette önemli rol oynayan Portekizli forvet, bu hafta da rakibin fişini çeken isim olmayı hedefliyor. İzmir ekibinde ligde üst üste 3 kez gol kralı olan Paixao, bu sezon 13 gol kaydetti. Krallıkta ise ikinci sırada yer alıyor. Takımının en skorer oyuncusu olan 38 yaşındaki santrfor, Altay'daki 5'inci sezonunda Ankara Keçiörengücü (2), Bodrumspor, Manisa FK, Erzurumspor, Sakaryaspor (2), Bandırmaspor, Altınordu, Gençlerbirliği, Boluspor, Tuzlaspor, Pendikspor ağlarını havalandırdı. Öte yandan ligde 6 maçtır kazanamayan siyah-beyazlılar, kritik maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tuna Üzümcü 3 puan için sahaya çıkacaklarını ifade etti.

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