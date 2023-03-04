Haberler TFF 1.Lig Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut: Samsunspor maçını kazanacağız

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut: Samsunspor maçını kazanacağız

“Bizim için çok önemli bir maç, önemini biliyoruz. Son derece iyi şekilde hazırlandık. Dost ve sportmence mücadele edip kazanmaya çalışacağız”

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut: Samsunspor maçını kazanacağız

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, bugün deplasmanda karşılaşacakları Yılport Samsunspor maçında dost ve sportmence mücadele edip, galip gelmeye çalışacaklarını söyledi. Zor bir deplasman maçına çıkacaklarını vurgulayan Turgut, "Bizim için çok önemli bir maç. Maçın önemini biliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Dost ve sportmence mücadele edip galip gelmeye çalışacağız." dedi. Ligden şampiyon olarak çıkmak istediklerini belirten Turgut, devre arasındaki transferler ile bunu kanıtladıklarını dile getirdi.

DENGELERE ÖZEN GÖSTERDİK

Transfer yaparken dikkatli davrandıklarını dile getiren Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, "Kadroya oyuncu katarken ekonomik dengeleri bozmamaya özen gösterdik. Kulübümüzün ekonomik anlamda günü gelmiş, gecikmiş, ödenmemiş borcu yoktur." ifadelerini kullandı. Deprem bölgesiyle ilgili de konuşan Turgut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük acı yaşadık. Yaraların sarılması için her türlü desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz. Deprem bölgesindeki faaliyetlere ara veren kulüplere de destek olduk."

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