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3 puan Pendik'in

Sahasında Altınordu’yu Ahmet ve Ali’nin golleri ile yenip şampiyonluk mücadelesini sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 06:50
3 puan Pendik'in
Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Pendikspor, 24. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yendi. Maçtan önce taraftarlar, depremzede çocuklara gönderilmek üzere sahaya bin adet top attı. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, Ali Özgün'ün golüyle 1-0 önde kapattı. Pendik, ikinci yarıya etkili başladı ve 61. dakikada golcüsü Ahmed Ildız ile eşitliği sağladı: 1-1. Maçın 75. dakikasında Ahmed'in yerine giren Ali Han, 87'de çaprazdan uzak köşeyi gördü ve Pendikspor'a 3 puanı getiren golü kaydetti.
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