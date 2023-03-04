3 puan Pendik'in

SporToto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Pendikspor, 24. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yendi. Maçtan önce taraftarlar, depremzede çocuklara gönderilmek üzere sahaya bin adet top attı. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, Ali Özgün'ün golüyle 1-0 önde kapattı. Pendik, ikinci yarıya etkili başladı ve 61. dakikada golcüsü Ahmed Ildız ile eşitliği sağladı: 1-1. Maçın 75. dakikasında Ahmed'in yerine giren Ali Han, 87'de çaprazdan uzak köşeyi gördü ve Pendikspor'a 3 puanı getiren golü kaydetti.