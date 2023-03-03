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Pendikspor 2-1 Altınordu (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Pendikspor sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 22:34
Pendikspor 2-1 Altınordu (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Osman Özköylü'nün ekibi Pendikspor ile Gökhan Ünal'ın yönetimindeki Altınordu karşı karşıya geldi.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-1 Pendikspor üstünlüğü ile sona ererken ev sahibi Pendikspor'un gollerini 61. dakikada Ahmed Ildız ve 87. dakikada Ali Han Tunçer kaydetti. Konuk ekip Altınordu'nun tek golü ise 10. dakikada Ali Özgün'ün ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor 38 puana ulaşarak şampiyonluk iddiasını sürdürürken, alt sıralardan kurtulmak isteyen Altınordu 18 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Pendikspor evinde Tuzlaspor'u ağırlarken, Altınordu kendi sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

MAÇ ÖNCESİ GÜZEL GÖRÜNTÜLER

Mücadele öncesinde, tribünde yer alan taraftarlar tarafından depremzede çocuklara gönderilmek üzere 1000 adet futbolu topu sahaya atıldı.

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