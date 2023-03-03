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Göztepe'den deprem felaketi nedeniyle Boluspor maçına özel forma!

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında bu akşam konuk edeceği Boluspor müsabakasına deprem felaketi nedeniyle özel olarak üretilen siyah formayla çıkacağını duyurdu. İşte haberin detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 18:32
Göztepe'den deprem felaketi nedeniyle Boluspor maçına özel forma!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından futbol camiası da kenetlendi. Bu anlamda Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında bu akşam konuk edeceği Boluspor müsabakasına deprem felaketi nedeniyle özel olarak üretilen siyah formayla çıkacağını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu akşam saat 20.00'de oynanacak Boluspor maçına Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinden dolayı özel olarak üretilen siyah formayla çıkacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama, "Boluspor karşısında ülkece yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle özel olarak üretilen siyah formamızla sahada olacağız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" denildi.

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