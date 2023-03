Ayrılık bitecek

Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Önümüzde Süper Lig için oynayacağımız 14 maç ve kazanabileceğimiz 42 puan var. 11 senedir süren Süper Lig ayrılığını sonlandırmak için yeniden sahaya çıkıyoruz" dedi. "Malatyaspor ve Adanaspor'un deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesine üzüldük. Bu takımlarımıza ve şehirlere de geçmiş olsun dileklerimizi yolluyoruz" ifadesini kullanan Eroğlu, "Başkanımız Bodrumspor maçından sonra şampiyonluk kutlamaları yapmak istiyor. Hedefimiz şampiyonluğa daha önce ulaşmak" dedi.

HER TAKIMI YENERİZ

Eroğlu "En zor maçlar uzun aralardan sonra yapılan ilk maçlardır. Bir avantajımız var, şampiyonluk yolundaki rakiplerimizi evimizde ağırlayacağız. Rizespor devre arasında çok önemli ve çok sayıda transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi. Her rakibimiz gibi saygı duyduğumuz bir ekip. Ama bizim de bir iddiamız var. Her takımı, her sahada yenebilecek güçlü bir kadromuz var. Sakatlarımız döndü. Taraftarlarımızın heyecanı ve inancı arttı" şeklinde konuştu.