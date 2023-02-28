Samsun bileniyor

Spor Toto 1. Lig'e verilen aranın ardından Çaykur Rizespor'u konuk edecek Samsunspor, mücadeleye iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Derbiye 13 maçlık yenilmezlik serisiyle çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadelede tüm planını galibiyet üzerine kurdu. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda maçın önemine sık sık vurgu yapıyor. Bu sezon iç sahada bir kez kaybettiklerini hatırlatan Eroğlu, "İç sahada puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Formumuzu derbide sürdüreceğiz" diye konuştu.



EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Lige verilen arada eksikleri kapattıklarını söyleyen Eroğlu, "Süper Lig'e emin adımlarla ilerliyoruz. Artık maç maç odaklanacağız. Çaykur Rizespor karşısında tek hedef 3 puan. Ardından Sakaryaspor deplasmanına odaklanacağız. En ufak bir hataya tahammül edemeyiz. Liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Sezon sonunda da hedefe ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.