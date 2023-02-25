Son Tatanga

Sakaryaspor transferde şovuna devam ediyor. Devre arasının hızlı ekibi, son olarak Adanaspor forması giyen Hadi Sacko'yu renklerine bağladı. Malili kanat oyuncusuyla 1.5 sözleşme imzalandığı açıklandı. 28 yaşındaki oyuncu, Sakaryaspor'un bu dönemdeki 8'inci transferi oldu. Yeşil- siyahlılar, Mehmet Akyüz (37), Bülent Uzun (32), Oğuzhan Akgün (21), İbrahim Has (26), Guy Hadida (27), Zdravko Dimitrov (24) ve Dmytro Grechyshkin'i (31) renklerine bağlayarak dikkat çekmişti.

SÜPER LİG'DE 70 MAÇA ÇIKTI

Fransa'da yetişen ve Bordeaux, Le Havre, Sochaux gibi takımlarda oynayan Sacko, ardından Sporting B, Leeds United, Las Palmas gibi ekiplerin formasını giydi. Türkiye kariyerine 2019'da Ankaragücü'yle başlayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Denizlispor ve Adanaspor'da da görev yaptı. Süper Lig'de 70 maçı bulunan Sacko, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 1. Lig'de ise çıktığı 12 maçta 3 kez ağları sarstı. Alt yaş kategorisinde Fransa adına oynarken Mali Milli Takımı'nda 5 kez forma giydi