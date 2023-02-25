Haberler TFF 1.Lig Son Tatanga

Son Tatanga

Sakaryaspor, Adanaspor'dan Hadi Sacko'yu 1.5 yıllığına renklerine bağladı. Malili kanat, devre arasında imza atan 8'inci transfer oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Son Tatanga

Sakaryaspor transferde şovuna devam ediyor. Devre arasının hızlı ekibi, son olarak Adanaspor forması giyen Hadi Sacko'yu renklerine bağladı. Malili kanat oyuncusuyla 1.5 sözleşme imzalandığı açıklandı. 28 yaşındaki oyuncu, Sakaryaspor'un bu dönemdeki 8'inci transferi oldu. Yeşil- siyahlılar, Mehmet Akyüz (37), Bülent Uzun (32), Oğuzhan Akgün (21), İbrahim Has (26), Guy Hadida (27), Zdravko Dimitrov (24) ve Dmytro Grechyshkin'i (31) renklerine bağlayarak dikkat çekmişti.

SÜPER LİG'DE 70 MAÇA ÇIKTI

Fransa'da yetişen ve Bordeaux, Le Havre, Sochaux gibi takımlarda oynayan Sacko, ardından Sporting B, Leeds United, Las Palmas gibi ekiplerin formasını giydi. Türkiye kariyerine 2019'da Ankaragücü'yle başlayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Denizlispor ve Adanaspor'da da görev yaptı. Süper Lig'de 70 maçı bulunan Sacko, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 1. Lig'de ise çıktığı 12 maçta 3 kez ağları sarstı. Alt yaş kategorisinde Fransa adına oynarken Mali Milli Takımı'nda 5 kez forma giydi

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da korkutan yaprak dökümü! 2 yıldız birden yolcu oluyor...
Konya'da iki fay arasında devasa obruk! Çapı 37, derinliği 12 metre! Depremlerle ilgisi var mı?
Takibe devam! Jesus'un Konyaspor maçı 11'i...
G.Saray'ın transferde B Planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çadır kent kuruldu
Altınordu’ya müjdeli haber
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? 25 Şubat
25 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Kahramanmaraş, Hatay depremi ölü ve yaralı sayısı 22 Şubat
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:30
Anadolu Efes ASVEL'i mağlup etti! Anadolu Efes ASVEL'i mağlup etti! 01:29
12 Dev Adam Letonya'ya mağlup oldu! 12 Dev Adam Letonya'ya mağlup oldu! 01:29
İtalya'dan transfer iddiası! Icardi'nin talipleri... İtalya'dan transfer iddiası! Icardi'nin talipleri... 01:29
Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus'a kötü haber! Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus'a kötü haber! 01:29
Sevilla cephesinden F.Bahçe yorumu: Harika bir takım Sevilla cephesinden F.Bahçe yorumu: Harika bir takım 01:29
Daha Eski
İspanyollardan flaş F.Bahçe yorumu! İspanyollardan flaş F.Bahçe yorumu! 01:29
Monchi'den flaş F.Bahçe sözleri! Monchi'den flaş F.Bahçe sözleri! 01:29
F.Bahçe'nin rakibi Sevilla'yı tanıyalım F.Bahçe'nin rakibi Sevilla'yı tanıyalım 01:29
Galatasaray'da Juan Mata gidiyor mu? Galatasaray'da Juan Mata gidiyor mu? 01:29
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 01:29
Ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye'ye müjdeli haber Ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye'ye müjdeli haber 01:29