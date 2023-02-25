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Rehavet yasak

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü oyuncularını uyardı: “Maçlar sahada kazanılır. Son ana kadar konsantrasyonu elden bırakmadan devam edeceğiz”.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Rehavet yasak

Depremler sebebiyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Samsunspor'da, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, oyuncularını rehavet konusunda sık sık uyarıyor. Lider olmalarına rağmen tebdiri elden bırakmayacaklarını hatırlatan Eroğlu, "Maçlar sahada kazanılır. Son ana kadar konsantrasyonu elden bırakmadan devam edeceğiz. Sizlerden tek isteğim her maça aynı ciddiyetle çıkmanız olacak. Başarırsak tek hedefimiz olan Süper Lig biletine ulaşmış olacağız" diyerek uyarılarını yapıyor.

ÇORUM'LA KARŞILAŞACAK

Hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdüren kırmızı- beyazlılar, Hüseyin Eroğlu yönetiminde dün taktik çalışma gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda, pas çalışması sonrası taktik idman yapıldı. 4 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la lige dönüş yapacak Samsunspor, bugün hazırlık maçıyla da kendini test edecek. Karadeniz ekibi, saat 16.00'da TFF 2. Lig ekiplerinden Çorum FK ile karşılaşarak lig hazırlıklarını sürdürecek.

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