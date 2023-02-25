Manisa’dan genç takviye

Manisa FK, ara transfer döneminde altyapısına yabancı takviyesi yaptı. U19 takımı için Demokratik Kongolu orta saha Ngumbi Aicot Gloire'yi renklerine bağladı. 19 yaşındaki oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Geleceğe yönelik transferler de yapan Manisa temsilcisi, Gloire'yi U19 maçlarında oynatıp ardından profesyonel yapmayı hedefliyor.
Manisa FK, ara transfer döneminde altyapısına yabancı takviyesi yaptı. U19 takımı için Demokratik Kongolu orta saha Ngumbi Aicot Gloire'yi renklerine bağladı. 19 yaşındaki oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Geleceğe yönelik transferler de yapan Manisa temsilcisi, Gloire'yi U19 maçlarında oynatıp ardından profesyonel yapmayı hedefliyor.