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Madrid'i reddetti

17 yaşındaki stoperi Efe Sarıkaya'ya Atletico Madrid'den gelen teklifi geri çeviren Altay, pazarlıklarda tok satıcı rolünü oynuyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Madrid'i reddetti

Altay, bu sezon vitrine çıkardığı genç yıldız adayı Efe Sarıkaya'yı değerinin altında satmak istemiyor. Avrupa ekiplerinin peşinde olduğu 17 yaşındaki stoper için Atletico Madrid'in yaptığı teklifi yetersiz bulan siyah-beyazlılar, görüşmelerde tok satıcı rolünü oynuyor. Manchester City ile Beşiktaş'ın ilgilendiği Efe için 1 milyon euro ve sonraki satıştan pay talep ediliyor.

İzmir ekibine şu ana kadan gelen teklifler 350-400 bin euro civarında bulunuyor. Sözleşmeye yazılacak ek bonuslarla 1.8 milyon euro seviyesine kadar yükseliyor. Siyah-beyazlı yönetim, son derece sıkı bir pazarlık yürütüyor ve bonuslara özel olarak dikkat ediliyor. Gideceği ligde ve Avrupa'da çıkacağı maç sayılarına göre gelirin katlanması planlanıyor.

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