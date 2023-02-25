Madrid'i reddetti

Altay, bu sezon vitrine çıkardığı genç yıldız adayı Efe Sarıkaya'yı değerinin altında satmak istemiyor. Avrupa ekiplerinin peşinde olduğu 17 yaşındaki stoper için Atletico Madrid'in yaptığı teklifi yetersiz bulan siyah-beyazlılar, görüşmelerde tok satıcı rolünü oynuyor. Manchester City ile Beşiktaş'ın ilgilendiği Efe için 1 milyon euro ve sonraki satıştan pay talep ediliyor.

İzmir ekibine şu ana kadan gelen teklifler 350-400 bin euro civarında bulunuyor. Sözleşmeye yazılacak ek bonuslarla 1.8 milyon euro seviyesine kadar yükseliyor. Siyah-beyazlı yönetim, son derece sıkı bir pazarlık yürütüyor ve bonuslara özel olarak dikkat ediliyor. Gideceği ligde ve Avrupa'da çıkacağı maç sayılarına göre gelirin katlanması planlanıyor.