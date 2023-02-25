Haberler TFF 1.Lig Göztepe’den rekor satış

Göztepe’den rekor satış

Göztepe ile Karşıyaka arasındaki yardım mücadelesinin bilet satışı rekora doğru gidiyor. 50 TL'den satışa sunulan ve fiziksel olarak oynanmayacak karşılaşmada yaklaşık 60 bin bilet satıldı. Sarı-kırmızılılar, 500'er bilet satın alan Emre Belözoğlu, İsmail Köybaşı ve Atınç Nukan'a da destekleri için teşekkür etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Göztepe’den rekor satış
Göztepe ile Karşıyaka arasındaki yardım mücadelesinin bilet satışı rekora doğru gidiyor. 50 TL'den satışa sunulan ve fiziksel olarak oynanmayacak karşılaşmada yaklaşık 60 bin bilet satıldı. Sarı-kırmızılılar, 500'er bilet satın alan Emre Belözoğlu, İsmail Köybaşı ve Atınç Nukan'a da destekleri için teşekkür etti.
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