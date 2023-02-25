Göztepe’den rekor satış

Göztepe ile Karşıyaka arasındaki yardım mücadelesinin bilet satışı rekora doğru gidiyor. 50 TL'den satışa sunulan ve fiziksel olarak oynanmayacak karşılaşmada yaklaşık 60 bin bilet satıldı. Sarı-kırmızılılar, 500'er bilet satın alan Emre Belözoğlu, İsmail Köybaşı ve Atınç Nukan'a da destekleri için teşekkür etti.
Göztepeile Karşıyaka arasındaki yardım mücadelesinin bilet satışı rekora doğru gidiyor. 50 TL'den satışa sunulan ve fiziksel olarak oynanmayacak karşılaşmada yaklaşık 60 bin bilet satıldı. Sarı-kırmızılılar, 500'er bilet satın alan Emre Belözoğlu, İsmail Köybaşı ve Atınç Nukan'a da destekleri için teşekkür etti.