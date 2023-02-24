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Hüseyin Eroğlu: Sözümüz söz

“Şampiyonluk bir sonuçtur. Biz de sonuca giden yolda tek tek sorunları çözüp, hikayeyi mutlu sonla bitireceğiz. Sözümüz söz”

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 06:50
Hüseyin Eroğlu: Sözümüz söz

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, söz verdikleri şampiyonluğa ulaşacaklarını söyledi. Kırmızı beyazlı takımın usta hocası, "Bu hedeflere varmayı çok istediğimiz ve yapabileceğimizi bildiğimiz için görev aldık. Samsunspor halkına ve başkanımıza bu sevinci yaşattıracağız. Şampiyonluk bir sonuç, biz de sonuca giden yolda tek tek sorunları çözüp, hikayeyi mutlu sonla bitireceğiz. Sözümüz söz" dedi. Transferler için konuşan Eroğlu, "Yönetim kurulunun önemli çalışmalarıyla eksiklerimizin giderilmesi için çok verimli takviyeler yaptık" diye konuştu.

TARAFTAR STADI DOLDURUR

"Alternatifli, hedefi olan ve başarıyı çok isteyen bir takım haline geldik. Antrenmanda rekabet üst düzeye çıktı. Herkes forma savaşında, antrenman temposu ve kalitesi yükseldi. Amacımız bunu sahaya yansıtmak. Aramıza yeni katılan oyuncular hemen hemen uyum sorunu yaşamadı. Taktiksel anlamda da maç gününe kadar bir sorunumuz olmayacaktır" diyen Eroğlu, şöyle devam etti: Rakiplere her zaman saygımız var. Ama iç sahada kayıp yaşamak istemiyoruz. Taraftarımızın, Süper Lig'i hak eden Samsun halkının stadımızı dolduracağını düşünüyorum...

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