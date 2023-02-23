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Denizli’de Ömer iyileşti

Denizlispor'da golcü Ömer Şişmanoğlu tamamen iyileşti. Yaşadığı sakatlıkların ardından son 3 maçtır takımdan ayrı kalan deneyimli oyuncunun çalışmalara başladığı ve deprem felaketi nedeniyle liglere verilen arada tedavisinin bittiği ifade edildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Denizli’de Ömer iyileşti
Denizlispor'da golcü Ömer Şişmanoğlu tamamen iyileşti. Yaşadığı sakatlıkların ardından son 3 maçtır takımdan ayrı kalan deneyimli oyuncunun çalışmalara başladığı ve deprem felaketi nedeniyle liglere verilen arada tedavisinin bittiği ifade edildi. Oyuncunun 1 aylık aranın ardından 5 Mart'ta iç sahada oynanacak Sakaryaspor maçında sahadaki yerini alacağı belirtildi.
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