Denizli’de Ömer iyileşti

Denizlispor'da golcü Ömer Şişmanoğlu tamamen iyileşti. Yaşadığı sakatlıkların ardından son 3 maçtır takımdan ayrı kalan deneyimli oyuncunun çalışmalara başladığı ve deprem felaketi nedeniyle liglere verilen arada tedavisinin bittiği ifade edildi.
Denizlispor'da golcü Ömer Şişmanoğlu tamamen iyileşti. Yaşadığı sakatlıkların ardından son 3 maçtır takımdan ayrı kalan deneyimli oyuncunun çalışmalara başladığı ve deprem felaketi nedeniyle liglere verilen arada tedavisinin bittiği ifade edildi. Oyuncunun 1 aylık aranın ardından 5 Mart'ta iç sahada oynanacak Sakaryaspor maçında sahadaki yerini alacağı belirtildi.