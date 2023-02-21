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Heyecana devam

Şampiyonlar Ligi son 16 turu bugün başlayacak. Erken final niteliğindeki maçta Liverpool, Real Madrid’i konuk edecek...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 06:50
Heyecana devam

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak dev maçta Liverpool, Real Madrid'i ağırlayacak. Anfield Road'da oynanacak olan karşılaşma saat 23:00'te başlayacak. Liverpool, A Grubu'nda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve grubunu 2. sırada tamamladı. Real Madrid ise F Grubu'ndan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 13 puan toplayarak lider olarak çıktı.

ALMAN-İTALYAN

Günün bir diğer karşılaşmasında ise Eintracht Frankfurt, Napoli'yi konuk decek. Maç 23:00'te başlayacak. Frankfurt D Grubunu 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puanla 2'nci sırada tamamlarken, Napoli ise A Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 16 puan toplayarak A Grubu'ndan lider olarak çıkan Napoli, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda kazanıp evine avantajlı dönmek isteyecek.

YARIN DA İNTER-PORTO

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarın da devam edecek. Alman temsilcisi Leipzig, Manchester City'yi konuk edecek. Bir başka mücadelede ise Inter ile Porto kapışacak. İki karşılaşmada 23.00'te oynanacak.

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