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Göztepe Gaziantep FK'dan Arda Kızıldağ'ı gündemine aldı

Son dakika transfer haberleri...Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin, deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK'nın 24 yaşındaki futbolcusu Arda Kızıldağ için devreye girdiği ifade edildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 12:57
Göztepe Gaziantep FK'dan Arda Kızıldağ'ı gündemine aldı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, yerli futbolcu transferleri için düğmeye bastı. Ülkemizin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle FIFA'dan alınan izinle ikinci kez uzatılan ara dönemde Loue, Toure, Ngalina ve Hikmet'i kadrosuna dahil edip eski futbolcusu Hataysporlu Kerim için geri sayıma geçen Göztepe, Gaziantep FK'dan stoper Arda Kızıldağ'ı da gündemine aldı.

Kahramanmaraş'ta merkezli depremler nedeniyle bu sezon Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'da görev yapan oyuncularla ilgilenen sarı-kırmızılıların Arda için girişimlere başladığı ifade edildi. Göztepe'nin 24 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayabileceği ifade edildi.

Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan Arda, Hacettepe'de kiralık olarak oynadı. Bu sezon başında Gençlerbirliği'nden Gaziantep FK'ya gelen Arda Kızıldağ, 8 Süper Lig müsabakasında forma giydi. Toplam 418 dakika sahada kalan futbolcu 1 kez de gol sevinci yaşadı.



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