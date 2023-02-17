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Samsunspor Adanaspor’dan Bennasser'i transfer etti!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da transfer gelişmesi yaşanıyor. Samsunspor, deprem sebebiyle ligden çekilen Adanaspor'un 26 yaşındaki Faslı merkez orta sahası Youssef Ait Bennaser'i kadrosuna kattı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 18:10 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 18:10
Samsunspor Adanaspor’dan Bennasser'i transfer etti!

Samsunspor, deprem sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Adanaspor'dan Faslı oyuncu Youssef Ait Bennaser ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor A.Ş. takımında forma giyen 27 yaşındaki Faslı oyuncu Youssef Ait Bennasser ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Vekilimiz ve İcra Kurulu Üyemiz Veysel Bilen, Genel Müdürümüz ve İcra Kurulu Üyemiz Soner Soykan ve İcra Kurulu Üyemiz Suat Çakır da katıldı." İfadeleri kullanıldı.


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