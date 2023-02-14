Altınordu'dan depremzedelere tam destek

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik heyet ve futbolcular, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına katıldı. Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri'ne yardım malzemesi getiren ekip aynı zamanda burada toplanan yardım malzemelerinin kolilenmesine yardım etti. Kampanyaya Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal'ın yanı sıra futbolculardan Ali Emre Yanar, Ahmet Dereli, Ali Dere, Volkan Fındıklı, Emircan Gürlük ve Gökberk Efe katıldı.

Teknik direktör Gökhan Ünal ve futbolcular, ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bu süreçte hepimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Bizler de kulübümüzün başlatmış olduğu yardım kampanyasına destek olmaya geldik. En kısa sürede bu zorlu süreçten ülkemiz çıkacaktır" diye konuştu.

Öte yandan oğlu Altınordu'da futbol eğitimi alan Iğdırspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri de kırmızı-lacivertlilerin yardım kampanyasında gönüllü olarak yer aldı.

KAHRAMANMARAŞ'TAN ACI HABER

Altınordu'ya 6 Şubat'taki deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'tan acı haber geldi. Kırmızı-lacivertliler, "Kahramanmaraş Futbol Okulu Sorumlu Antrenörü Etem Tambay ve ailesinin depremde hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonucunda göçük altında kalan Tambay ve ailesinden acı haber geldi. Altınordu Futbol Kulübü olarak başta Tambay'ın ailesi olmak üzere depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" açıklaması yaptı.

ŞAMPİYONLUK FORMASI SATIŞTA

Altınordu'nun Amatör Lig'den 3'üncü Lig'e yükseldiği 2002-2003 sezonundaki tüm takım oyuncularının imzaladığı forma satışa sunuldu. Altyapıdan yetiştikten sonra A takıma yükselen eski oyunculardan Erman Tügezim, koleksiyonunda yer alan şampiyonluk formasını depremzedelerin yararına Sait Altınordu Tesisleri'ne iletti. Şampiyonluk forması 15 bin TL'den satışa sunulurken, elde edilecek gelirin depremzedelere aktarılacağı bildirildi.