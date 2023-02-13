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Göztepe'den depremzedelere yardım eli

Son dakika deprem haberleri... Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından bugüne dek bölgede mağdur olan depremzedelere yardım eli uzatan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İzmir'e getiren depremzedelere yardım eli uzattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 15:34
Göztepe'den depremzedelere yardım eli

Gürsel Aksel Stadı'nda oluşturulan yardım noktasında toplanan malzemeleri gece gündüz kamyon ve TIR'larla deprem bölgesine gönderen Göztepe'nin İzmir'deki ailelere de destek verdiği kaydedildi.

Şehrin çeşitli yerlerinde kurulan konteyner kentler ile belirlenen merkezlere yerleştirilen vatandaşlar için seferberlik ilan eden sarı-kırmızılı kurmayların statta toplanan malzemeleri İzmir'deki depremzedelere de ulaştırdığı ifade edildi.

Yetkililerin de Göztepe Kulübü'nden artık İzmir'deki vatandaşlara yardım etmesini istediği ve sarı-kırmızılıların daha çok burada yaşayan depremzedelere destek vereceği açıklandı.

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