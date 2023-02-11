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Yeni Malatyaspor ligden çekilmek için TFF'ye talebini iletti

Son dakika haberleri... Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren deprem nedeniyle ligden çekilmek için TFF'ye talebini iletti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 12:18 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 12:22
Yeni Malatyaspor ligden çekilmek için TFF'ye talebini iletti

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren deprem nedeniyle ligden çekilmek için TFF'ye talebini iletti.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan depremden birçok şehrimiz gibi Malatya'mız da etkilenmiş bulunmaktadır. Şehrimizi ve ülkemizi derinden etkileyen bu afet karşısında, ilimizde hayat durma noktasına gelmiştir.

Aynı zamanda bu depremde, kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan'da vefat etmiştir. Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu'na ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız.

Kamuoyuna önemle duyurulur!

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