Futbol kulüplerine çağrı

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yaşanan deprem felaketinin boyutuna işaret etti. Eroğlu, "Kış şartları çok ağır. Allah orada olanlara ve yakınlarına sabır ve dayanma gücü versin. Böyle olaylarda aslında rakamlar durumu tam anlatmıyor. Ama 10 bin anne, çocuğunu kaybetti, 10 bin çocuk, anne babasını kaybetti gözüyle bakarsanız tablonun ne denli acı olduğunu görebilirsiniz. Acıları tarif etmek imkansız. Biz futbol adamları, futbolcular ve kulüpler, bölgenin acılarını sarmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Türk futbol tarihinin en büyük kampanyasını futbol üzerinden başlatıp bu insanlara borcumuzu ödeyebiliriz."

SAMSUNSPOR'DAN 2 TIR

Samsunspor, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için toplanan yaşam malzemelerini 2 TIR'la bölgeye gönderdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, deprem bölgesindeki zorlu kış şartlarında depremzedelerin üşümemesi için temin ettiği 1 TIR yastık ve yorganı hemen Hatay'a gönderdi.