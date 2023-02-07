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Gençlerbirliği depremzedeler için malzeme yardımı topladı!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve çevre illerde de büyük felakete yol açan depremlerin ardından TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği de seferber oldu. Kırmızı siyahlılar depremzedeler için yardım malzemesi topladı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 18:42
Gençlerbirliği depremzedeler için malzeme yardımı topladı!

Yaşanan depremlerin ardından spor camiası kenetlenmiş durumda. Ankara ekiplerinden Gençlerbirliği de depremzedeler için seferber oldu. Konuyla ilgili kulüpten açıklama geldi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten "Gönlümüz sizinle" başlığıyla yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan deprem sonrası Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak Kulüpler Birliği ve AFAD vasıtasıyla depremzedelere maddi yardımda bulunulurken, sosyal medyada örgütlenerek tek yürek olan taraftarlarımız da dernek binalarında yardım malzemelerini topladı. Taraftarlarımızın organizasyonuyla hazırlanan ihtiyaç malzemeleri; altyapı antrenörlerimiz, kulüp personelimiz, altyapı oyuncularımız ve taraftarlarımızın yardımıyla deprem bölgesine gönderilmek üzere kamyonlara yüklendi." denildi.



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