Haberler TFF 1.Lig Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kaldı

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kaldı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma neden olan deprem sonrası Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı bildirildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 12:37
Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illerde de yıkıma sebep olan deprem sonrası Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı ifade edildi.

Gaziantep yerel basınından Pusula'de yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı ifade edildi.

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 28 yaşındaki deneyimli eldivenin de kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş depreminin ardından sporculardan destek mesajları! Arda Turan, Eda Erdem, Uğurcan Çakır, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı, Mete Gazoz...
Deprem sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel gözyaşları içinde yardım istedi: "Burada herkes perişan Allah rızası için yardım edin"
UEFA’dan Türkiye’ye destek
Maraşspor'un kaldığı otel yıkıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eyüpspor - Bodrumspor maçı saat kaçta?
Sakaryaspor doludizgin! Seri 5 maça çıktı
Deprem bölgesine nasıl yardım gönderilir, bağış yapılır? AFAD - Kızılay
KIZILAY KAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
TÜRKİYE DEPREM HARİTASI
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA’dan Türkiye’ye destek UEFA’dan Türkiye’ye destek 12:35
Maraşspor'un kaldığı otel yıkıldı! Maraşspor'un kaldığı otel yıkıldı! 12:24
Hatay Kadın Voleybol Takımı'ndan 14 sporcu enkaz altında! Hatay Kadın Voleybol Takımı'ndan 14 sporcu enkaz altında! 12:19
Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? 12:12
İskenderunspor'dan yardım çağrısı! İki antrenör göçük altında İskenderunspor'dan yardım çağrısı! İki antrenör göçük altında 12:08
F.Bahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme F.Bahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme 11:50
Daha Eski
Yeni Malatyaspor kalecisi Türkaslan enkaz altında! Yeni Malatyaspor kalecisi Türkaslan enkaz altında! 11:49
Tüm spor müsabakaları ertelendi! Tüm spor müsabakaları ertelendi! 11:37
Arda Güler'den deprem paylaşımı Arda Güler'den deprem paylaşımı 11:27
Aslan'da rota yeniden Uğur Çiftçi! Transfer o şarta bağlı Aslan'da rota yeniden Uğur Çiftçi! Transfer o şarta bağlı 11:27
Oliveira'dan deprem sonrası paylaşım Oliveira'dan deprem sonrası paylaşım 11:10
Hidayet Türkoğlu'ndan başsağlığı mesajı! Hidayet Türkoğlu'ndan başsağlığı mesajı! 11:07