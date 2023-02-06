5 yıldızlı Sakarya

Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor sessiz ve derinden zirve yarışına yaklaşmaya başladı. Yeşilsiyahlılar, bu hafta da evinde konuk ettiği Keçiörengücü'nü 2-0 yenerek üst üste beşinci galibiyetini elde etti. Tatangalar, 37 puandaki rakibini yakalarken ilk 7 takım arasındaki yerini aldı ve lider Samsunspor ile puan farkını 5'e indirdi. Sakaryaspor kıran kırana geçen mücadelede 45+7'de Kabono Kasongo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 83'te Haşim Arda'nın kırmızı kart görmesiyle Keçiören 10 kişi kaldı. Yeşil-seyahlılar 90+7'de Kabongo ile bir gol daha bulup sahadan 2-0 galibiyetle ayrılmayı başardı.