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Gençlerbirliği 1-0 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Birliği tek attı 3 aldı!

Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta karşılaşma karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 1-0 kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 18:43
Gençlerbirliği 1-0 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Birliği tek attı 3 aldı!

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, Göztepe'yi konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti götüren 26. dakikada Uğur Akdemir kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 4. galibiyetini alan Gençlerbirliği, üst üste 3. kez kazandı ve puanını 16'ya yükseltti. Üst üste iki galibiyetin ardından mağlup olan Göztepe ise 30 puanda kaldı.

Gelecek hafta Gençlerbirliği, deplasmanda Tuzlaspor'da karşılaşacak. Göztepe ise Boluspor'u konuk edecek..

Stat: Eryaman

Hakemler: Alpaslan Şen, Abdülhamit Söyler, Haydar Avcı

Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Erkan Eyibil, Torje (Dk. 46 Muhammed Himmet Ertürk), Mete Kaan Demir, Enes Keskin (Dk. 55 Rodrigues), Abdullah Durak (Dk. 86 Özkan Yiğiter), Rharsalla (Dk. 64 Sami Gökhan Altıparmak), Ayovi (Dk. 64 Doukara)

Göztepe: Arda Özçimen, Tarık Çamdal (Dk. 46 Atanga), Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Yalçın Kayan (Dk. 63 Traore), Tuğbey Akgün (Dk. 46 Hikmet Çiftçi), Mamah (Dk. 46 Ngalina), Yasin Öztekin, Kvasina

Gol: Dk. 27 Uğur Akdemir (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Dk. 72 Arslanagic (Göztepe)

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