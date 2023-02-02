Oğuz Ceylan: Şampiyon olmama ihtimalimiz yok

Spor Toto 1. Lig'de 34 puanla 6. sırada şampiyonluk yarışı yapan Ç.Rizespor, evindeki Y.Malatya maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Ankaragücü'nden transfer edilen sağ bek Oğuz Ceylan da şampiyonluk sözü verdi. 32 yaşındaki tecrübeli savunmacı, "İnanılmaz bir ortamımız var. Beni de çok iyi karşıladılar. Şampiyon olmama gibi bir ihtimal düşünemiyorum. Herkes çok özveriyle çalışıyor. İnanıyorum ki gülen taraf biz olacağız. Bizim bundan sonra hiçbir maçı telafi edecek zamanımız yok. Kalan maçlarımızı çok iyi geçireceğimizi düşünüyorum. Biz her maça final gözüyle bakıyoruz" diye iddialı konuştu.