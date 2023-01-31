Beyaz sayfa

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2’de 2 yapan Göztepe gözünü G.Birliği maçına çevirdi. Play-off umutlarını yeşerten sarı-kırmızılılarda camia kenetlendi Cezası sona eren Göz-Göz gelecek hafta da seyircisine kavuşacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 06:50
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Üst üste Erzurumspor FK ve Bandırmaspor maçlarını kazanıp seri yakalayan ve PlayOff umutlarını yeşerten Göztepe zor günleri geride bıraktı. Bu hafta Ankara'da Gençlerbirliği karşısına çıkacak İzmir ekibi, ertesi hafta evinde Dyorex Boluspor'u ağırlayacak. Üst üste alınan galibiyetlerle kara bulutların dağıldığı sarı-kırmızılı ekipte, camia da yeniden kenetlenerek Süper Lig'e dönüş hayalleri kurmaya başladı.

HASRET SONA ERECEK

G.Birliği'ni devirmek isteyen Göztepe'de, Boluspor mücadelesi de büyük önem taşıyor. Altay maçındaki olaylar nedeniyle 4 maçlık seyircisiz oynama cezasını alan sarı-kırmızılılar, taraftarıyla kavuşma sevinci yaşayacak. Göztepeli futbolseverler 2 ayı aşkın bir zaman sonra takımlarına destek verebilecek. Taraftar olmadan zorlandıklarını belirten Teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu, hasret biteceği için mutlu olduğunu söyledi.

YASiN KARiYER REKORU KIRACAK

Bu sezon attığı gollerle Göztepe'yi sırtlayan Yasin Öztekin, Bandırmaspor'u da boş geçmedi. 2 kez ağları sarsarak galibiyetin baş mimarlarından olan 35 yaşındaki oyuncu, ligdeki gol sayısını da 8'e çıkarttı. 2 asisti bulunan Yasin, böylece 21 maçta toplamda 10 gole direkt etki etti. 2016-2017'de G.Saray formasıyla 10 kez gol sevinci yaşayan Yasin, o sezonu geride bırakmak istiyor. Göztepe'deki 2'nci dönemini geçiren tecrübeli kanadın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

U19'A DENNIS TAKViYESi

Göztepe U19 takımına Nijeryalı Anthony Junior Dennis'i transfer etti. 19 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 2024'e kadar kontrata imza atan Nijeryalı futbolcunun, 3-1 kazanılan Bandırmaspor mücadelesinde de sevinç karelerinde olması dikkatleri çekmişti.

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