Malatya darbesi

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Eyüpspor'la karşılaşan Yeni Malatyaspor rakibine bir şok daha yaşattı. Sarı-kırmızılılar, Ogün ve Cengizhan'ın golleriyle kazanarak lige tutunma adına kritik bir galibiyet aldı. 61'da Burak'ın atılmasıyla 10 kişi kalan rakibi karşısında tek sayısını Del Valle'yle bulan Eyüpspor şampiyonluk yarışında ağır bir yara daha aldı. Samsunspor bugün Erzurumspor karşısında kazanması halinde 41 puana ulaşacak ve averajla liderlik koltuğuna oturacak.