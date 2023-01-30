Haberler TFF 1.Lig Malatya darbesi

Malatya darbesi

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Eyüpspor'la karşılaşan Yeni Malatyaspor rakibine bir şok daha yaşattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Malatya darbesi

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Eyüpspor'la karşılaşan Yeni Malatyaspor rakibine bir şok daha yaşattı. Sarı-kırmızılılar, Ogün ve Cengizhan'ın golleriyle kazanarak lige tutunma adına kritik bir galibiyet aldı. 61'da Burak'ın atılmasıyla 10 kişi kalan rakibi karşısında tek sayısını Del Valle'yle bulan Eyüpspor şampiyonluk yarışında ağır bir yara daha aldı. Samsunspor bugün Erzurumspor karşısında kazanması halinde 41 puana ulaşacak ve averajla liderlik koltuğuna oturacak.

DİĞER
İclal Aydın kızı Lal'i yolcu etti! "Küçük kuşum, peri kızım bu kez gerçekten yuvadan uçtu" İclal Aydın'dan duygusal paylaşım!
Çağla Şıkel ve Nail Gönenli'nin aşkı magazin dünyasındaki aşk zincirini akıllara getirdi! Kaan Yıldırım, Hadise, Murat Dalkılıç, Merve Boluğur...
Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...
Beşiktaş'ın transfer inadı! İşte yapılan son teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Denizli'de puanlar paylaşıldı!
Yılmaz Vural: "Takımım bunu başardığı için mutluyum"
Balıkesir Bigadiç Bandırma Ayvalık TOKİ kura çekiliş sonuçları
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İstanbul sular ne zaman gelecek? - 30 Ocak İSKİ kesinti listesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bernabeu'da kazanan yok! Bernabeu'da kazanan yok! 01:14
Napoli Roma karşısında hata yapmadı! Napoli Roma karşısında hata yapmadı! 01:14
PSG'ye Reims çelmesi! PSG'ye Reims çelmesi! 01:13
Bernabeu'da kazanan yok! Bernabeu'da kazanan yok! 01:13
Napoli Roma karşısında hata yapmadı! Napoli Roma karşısında hata yapmadı! 01:09
PSG'ye Reims çelmesi! PSG'ye Reims çelmesi! 01:07
Daha Eski
F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! Osayi satılırsa... F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! Osayi satılırsa... 01:02
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:45
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 00:44
3 büyükler genç yıldızın peşinde! 3 büyükler genç yıldızın peşinde! 00:44
Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi! Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi! 00:32
Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural... Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural... 00:29