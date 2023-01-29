Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: "Takımım bunu başardığı için mutluyum"

Vural, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde birinci sırada olan Eyüpspor'u yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Takımım bunu başardığı için mutluyum. 5. dakikada Ogün'ün 45 artı 6'da ise Cengizhan'ın attığı mükemmel bir frikik golü, 22. dakikada da Del Valle'nin cevap verdiği ve kaleye zorla giren bir golden sonra 2-1 devreyi kapattık." dedi.

İkinci devre ise verdiği talimatlarla durumu dengelediklerini kaydeden Vural, "Bu arada Eyüp takımı da kendi içerisinde bir takım değişiklikler yaptı. Aslında onlar yaptığı değişiklikler de bizim adımıza olumlu gelişti. İkinci devre oyunun genelinde ciddi bir pozisyon bulamadık. İzlediğimiz kadarıyla Eyüpspor takımı oyunun bir bölümünden sonra fiziksel olarak düşüş kaydediyordu. Biz de süreci görebilmek adına tempoyu düşürerek daha baskı oyununda başarı olmak istedik. 60. dakika bizim için kabus oldu. Çift sarı karttan maalesef Burak oyun dışında kaldı. Ama ben beklediğim riski görmedim. Çünkü daha çok Uğur'u da öne alıp uzun topla oynamaya çalıştılar ve biz de bu toplara karşı iyi direndik. 'Orta sahada kalabalık olup kaptığımız toplarla kenar iki tane oyuncumuzu hücuma sokalım' diye bir düşünce tarzımız oldu. 85. dakikada sağdan girdikleri direkten dönen top dışında da çok ciddi bir pozisyonla karşılaşmadık." diye konuştu.