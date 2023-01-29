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İbrahim Üzülmez: Kötü bir mağlubiyet aldık

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez Yeni Malatyaspor karşısında kötü bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 20:26
İbrahim Üzülmez: Kötü bir mağlubiyet aldık

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez Yeni Malatyaspor karşısında kötü bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getirdi ve şunları kaydetti:

"Karşımızda bu kadar genç takım, sezon başından itibaren sıkıntılar yaşayan bir takıma karşı 10 kişi kalmalarına rağmen oyun içinde bu kadar pozisyon üretemememiz hakikaten acı bir şey. Özeleştirimizi yapacağız. Camiamızdan, taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kredimiz vardı, o krediyi özellikle ikinci yarının iki üç maçlık periyotta erittik. Bugün her şey bir kenara karşımızda hakikaten terinin son damlasına kadar mücadele eden Malatyalı genç çocuklar vardı. Onları tebrik ediyorum. Olağanüstü oynadılar, iyi oynadılar, mücadele ettiler. Bizim adımıza üzüntü verici bir mağlubiyet."

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