Altaş Denizlispor Yardımcı Antrenörü Hamdi Demirtaş: Kümede kalmak için elimizden geleni yapacağız

Hamdi Demirtaş , maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının canla başla mücadele ederek ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Transfer kapalı olduğu için oyuncu alamadıklarını belirten Demirtaş, "Her rakip karşımıza 3-4 tane hatta daha fazla yeni oyuncuyla çıkıyor. Bu maç öncesi hücumda özellikle Mayi ve Ömer Şişmanoğlu takımımıza katılamadılar. İkisi de sakatlığından dolayı. Belki bir iki hafta daha katılamayacaklar. Onun için özellikle ön bölgede büyük sıkıntı çekiyoruz. Hücum bölgesinde sıkıntılar yaşıyoruz." dedi.

Demirtaş, eksikliklerinden dolayı ön bölgede fazla pozisyon bulamadıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Rakibe de fazla pozisyon vermedik. Birinci penaltı golünden sonra biraz daha sakin kalamadık ve biraz daha topa sahip olamadık. O ara bir telaş ve bir panik yaptık ve rakipte bir penaltı kazandı. Takımımıza takviye yapamadığımız gibi her maçta iki üç eksikle de çıkmak zorunda kalınca ki bugün dikkat ettiyseniz sadece bir oyuncu değişikliği yapabildik. Başka oyuncu değişikliği yapmadık. Rakibimiz 5 tane ki 3 tanesi yeni oyuncu. Belki bundan sonra oynayacağımız Bandırma maçında da belki rakip üç dört oyuncuyla yeni oyuncuyla karşımıza çıkacak. Çocuklar ellerinden geleni yapıyorlar. Ligin sonuna kadar elimizden gelen ne varsa yapmaya gayret edeceğiz. Denizlispor'u kümede bırakmak için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz."