Göztepe'nin rakibi Bandırma

Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın perdesi bugün açılacak. Son olarak deplasmanda Erzurumspor FK'yı 1-0 yenerek play-off yolunda umutlanan Göztepe, evinde önemli rakiplerinden Bandırmaspor ile karşılaşacak. 20.00'de başlayacak mücadele, TRT Spor'dan yayınlanacak.
Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın perdesi bugün açılacak. Son olarak deplasmanda Erzurumspor FK'yı 1-0 yenerek play-off yolunda umutlanan Göztepe, evinde önemli rakiplerinden Bandırmaspor ile karşılaşacak. 20.00'de başlayacak mücadele, TRT Spor'dan yayınlanacak.