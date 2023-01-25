Haberler TFF 1.Lig Samsunspor Erzurumspor maçının çalışmalarına başladı

Samsunspor Erzurumspor maçının çalışmalarına başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor evinde oynayacakları Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 19:31
Samsunspor Erzurumspor maçının çalışmalarına başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 30 Ocak Pazartesi günü sahasında oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve top çalma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanın ardından takım kaptanı Osman Çelik, basın mensuplarına, deplasmanda oynadıkları ve 4-1 kazandıkları Eyüpspor maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Lider Eyüpspor ile aralarındaki puan farkının 3'e kadar düştüğüne işaret eden Osman Çelik, "Biz futbolcular olarak Eyüpspor karşısına hem farkın kapanması hem de Samsunspor'un 34 yıl önce Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden büyüklerimiz için çıktık. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Büyüklerimizin emanetleri emin ellerde. Bizim için her maç ve her puan çok önemli. Emin ve sağlam adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Sakatlıklar nedeniyle eksiklerimiz var. Onlar da en kısa zamanda aramıza katılacak." diye konuştu.

Takımda yerli ve yabancı oyuncuların birbirleriyle çok iyi anlaştığını ve tam bir aile ortamında olduklarını anlatan Osman Çelik, şunları kaydetti:

"Yabancı ve yerli oyuncular birbirleriyle çok iyi anlaşıyor. Kamplarda ve Samsun'da beraber hareket ediyorlar. Bunun meyvelerini de idmanda ve maçta ziyadesiyle alıyoruz. Taraftarlarımız içlerini ferah tutsun. O sene bu sene olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluk Samsunspor'a çok yakışacak. Bizim taraftarlardan tek isteğimiz, maça gelmeleri ve bizi desteklemeleridir. Maç içinde geriye düşebiliriz, işte tam o an taraftarlarımıza en çok ihtiyacımızın olduğu an. Onların desteği bize güç katıyor. Sezon sonunda da Allah'ın izniyle asıl yerimiz olan Süper Lig'e hep beraber çıkacağız. Buradan bize her koşulda destek veren başkanımız Yüksel Yıldırım ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz."

DİĞER
Susam Sokağı öksüz kaldı! Lloyd Morrisett 93 yaşında hayatını kaybetti
Süper Lig'de favori değişti! İşte güncel şampiyonluk oranları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Kim kazanacak?
Galatasaray Hagi'yi transfer ediyor!
Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni takımı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eyüpspor'dan flaş transfer! Süper Lig'den...
Bandırmaspor'da imzalar atıldı!
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (25 Ocak sayısal sonuçları)
Regaip Kandili'nde çekilmesi gereken zikirler ve tesbihler Diyanet
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham Danjuma'yı renklerine bağladı! Tottenham Danjuma'yı renklerine bağladı! 20:08
Orhun Ene Tofaş'ta! Orhun Ene Tofaş'ta! 19:31
Samsun Erzurum maçına hazırlanıyor Samsun Erzurum maçına hazırlanıyor 19:27
İstanbulspor Cajic ile yollarını ayırdı! İstanbulspor Cajic ile yollarını ayırdı! 19:04
Fatih Karagümrük'ten Borini açıklaması! Fatih Karagümrük'ten Borini açıklaması! 18:49
Tottenham'dan Arnaut Danjuma hamlesi! Tottenham'dan Arnaut Danjuma hamlesi! 18:28
Daha Eski
Djokovic Avustralya Açık'ta yarı finalde! Djokovic Avustralya Açık'ta yarı finalde! 18:14
Sivasspor A. Demirspor maçına hazırlanıyor Sivasspor A. Demirspor maçına hazırlanıyor 17:48
Ndayishimiye sağlık kontrolünden geçti! Ndayishimiye sağlık kontrolünden geçti! 17:02
TOFAŞ'ın yeni başantrenörü belli oldu TOFAŞ'ın yeni başantrenörü belli oldu 16:34
Borini için transfer savaşı başladı! Süper Lig'in 4 devi... Borini için transfer savaşı başladı! Süper Lig'in 4 devi... 16:29
Dele Alli'yi kurtaracak gelişme! Dele Alli'yi kurtaracak gelişme! 16:21