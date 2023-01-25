Eyüpspor Yonathan Del Valle'yi transfer etti

Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımlarından Eyüpspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kulüp son olarak Ümraniyespor'un başarılı oyuncularından Del Valle'yi renklerine bağladığını duyurdu.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Yonathan Del Valle! Kulübümüz, uzun süredir ülkemizde futbol oynayan ve en son Ümraniyespor forması giyen deneyimli futbolcu Yonathan Del Valle ile sözleşme imzaladı. Del Valle'ye 'hoş geldin' diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz.