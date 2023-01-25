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Amilton imzaya kaldı

Çaykur Rizespor, Konyaspor forması giyen Amilton'un transferinde mutlu sona yaklaştı. Karadeniz ekibine 'evet' diyen 33 yaşındaki Brezilyalı sol kanat kısa sürede imzayı atacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Amilton imzaya kaldı

Çaykur Rizespor, Konyaspor forması giyen Amilton'un transferinde mutlu sona yaklaştı. Karadeniz ekibine 'evet' diyen 33 yaşındaki Brezilyalı sol kanat kısa sürede imzayı atacak.

KAYYUMA BIRAKMAM!

Denizli Başkanı Mehmet Uz, takımı ligde tutmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Kulübün kayyuma bırakmayacağını belirten Uz, sonuna kadar devam edeceğini dile getirdi.

TUZLA'DAN TAKVİYE

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Tuzlaspor, savunma hattını güçlendirdi. Mavi-beyazlılar, G.Birliği'nin tecrübeli sol beki Muhammed Bayır'la (33) anlaşmaya vardı.

HASAN HÜSEYİN YOLCU

Altınordu, Hasan Hüseyin Acar'la yolları ayırma kararı aldı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusundan kendisine kulüp bulması istendi. Tecrübeli ismin kontratı karşılıklı olarak feshedilecek.

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