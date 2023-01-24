3 puan Rize'nin

Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın son maçında sahasında Denizlispor'u ağırlayan Çaykur Rizespor, 3 puanı 3 golle aldı: 3-1. Bolasie'nin erken penaltı golüyle öne geçen Karadeniz ekibi, 20. dakikada Emircan ile skoru 2-0 yaptı. İlk yarının son dakikasında Bekir, Denizlispor'u umutlandırdı: 2-1. Benhur ile 89'da bir gol daha bulan Rizespor, puanını 34'e yükselterek play-off potasındaki yerini sağlamlaştırdı. Ateş hattındaki Denizlispor ise 12 puanda kaldı.

AMILTON TAMAM

Ara transferin hızlı ekibi Çaykur Rizespor, hücum hattına önemli bir takviye yapıyor. Karadeniz ekibi, Konyaspor'un 33 yaşındaki Brezilyalı sol kanadı Amilton'la görüşmelerde son aşamaya geldi. Daha önce Antalya forması da giyen ve bu sezon 12 maçta 1 asistle oynayan Amilton'un kısa süre içinde imza atması bekleniyor.