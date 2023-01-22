İbrahim Üzülmez: Samsunspor maçından almamız gereken dersler var

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaştığı Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade eden Üzülmez, "İkinci yarı kötü bir oyun. Beklemediğimiz mağlubiyet. İyi takıma karşı oynadığımızı söylemiştim. Teknik anlamda kaliteli oyuncu grubuna sahip olduğunu söylemiştik. O şekilde hazırlandık ama maalesef ikinci yarıdaki Fofana'ya uzak oynayarak rakibi iştahlandırdık. 1-1'den sonra dengeli bir maç vardı.

Orda bireysel beceri ortaya çıktı. Ondan sonraki süreçte oyuncuklarıma kızabilirim. 2-1'den sonra kafaların düşmesi beni üzdü. Maçın bitmesine 15 -20 dakika vardı. Beraberliği yakalayabileceğimiz zaman vardı. İkinci golden sonra öz güven eksikliği ortaya çıktı. Uzun maraton ve bu maratonda bu tür mağlubiyetler oluyor. Almamız gereken dersler var. O dersleri almamız gerekiyor. Kaybettiğimiz maç bizim için final değildi. 6 puan 3 puana düştü. Biz yine toparlanacağız" şeklinde konuştu.