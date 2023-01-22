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Altay'dan en kötü seri

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Pendikspor'a 4-1 yenilerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan Altay, bu sezonki en uzun kaybetme serisine imza attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 14:05
Altay'dan en kötü seri

Sezon başında ilk 3 maçında Samsunspor, Pendikspor (D) ve Keçiörengücü'ne yenilen siyah-beyazlılar, şimdi de Denizlispor (D), Tuzlaspor (D), Samsunspor (D) ve Pendikspor mağlubiyetleriyle düşüşe geçti. Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puanı resmen silinen ve puanı 18'e düşen Altay, tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.

Düşme hattının 2 puan üzerinde 14'üncü sırada yer alan İzmir temsilcisi, son 4 karşılaşmada kalesinde 12 gol gördü. Savunmasıyla sınıfta kalan Altay, bu periyotta 5 gol atabildi. Son galibiyetini 4 Aralık'ta iç sahada 5-1'lik skorla Boluspor karşısında alan siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta zorlu Keçiörengücü deplasmanında çıkış arayacak. Öte yandan yedek kulübesinde hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gören orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım cezalı duruma düştü.

ESKİ SİLAHLAR FİŞİ ÇEKTİ

Pendikspor karşısında Altay, eski oyuncularından Leandro Kappel'in etkili futboluna engel olamadı. Daha önce 4 sezon siyah-beyazlı formayı terleten Hollandalı sağ kanat; 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı. Eski Altaylı diğer bir oyuncu olan Regattin de Pendikspor adına 1 asist yaparak alkış topladı.

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