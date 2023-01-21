Samsun unutmadı

Samsunspor, 34 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. TFF ve birçok kulüp de mesaj yayımladı. 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanı için yola çıkan kırmızı- beyazlı kafilede kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Samsunspor, 34 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. TFF ve birçok kulüp de mesaj yayımladı. 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanı için yola çıkan kırmızı- beyazlı kafilede kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.