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Samsun unutmadı

Samsunspor, 34 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. TFF ve birçok kulüp de mesaj yayımladı. 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanı için yola çıkan kırmızı- beyazlı kafilede kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Samsun unutmadı
Samsunspor, 34 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. TFF ve birçok kulüp de mesaj yayımladı. 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanı için yola çıkan kırmızı- beyazlı kafilede kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.
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