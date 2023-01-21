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Sakarya coştu

Haftanın açılış maçında Altınordu'yu ağırlayan Tatangalar, Roshi'nin asistleri ve Burak'ın golleriyle 3 puana uzandı. Emircan'ın golü, İzmir ekibine teselli oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Sakarya coştu
Spor Toto 1. Lig'de play-off hattının dışında kalmak istemeyen Sakaryaspor, 21. haftanın açılış maçında konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yenerek 3 puanı kaptı... Tatangalar ilk yarıyı, Odise Roshi ve Burak Süleyman'ın ortaklığında 2-1 önde kapattı. Üçüncü ve 24. dakikadaki gollerde; asistler Roshi'den, son vuruşlar ise Burak Süleyman'dan geldi. Maçın başında 1-0 geriye düşen Altınordu, 5. dakikada Emircan ile umutlansa da soyunma odasına 2-1 mağlup girdi. İkinci yarıda her iki ekibin de çabaları başka gol getirmeyince karşılaşma 2-1 sona erdi. Sakaryaspor, puanını 31'e yükseltirken, averajını da +1 yaptı.
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