Adem Büyük Çorum yolcusu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirveyi hedefleyen Çorum FK, Manisa FK forması giyen Adem Büyük'e talip olmuştu. Siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki golcü için bonservis talep edince görüşmeler başladı. Sezon başında Manisa ekibine gelen Adem, 17 lig maçına çıkıp 4 gol attı. Tecrübeli oyuncunun kısa süre içinde Çorumspor'la sözleşme imzalaması bekleniyor.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirveyi hedefleyen Çorum FK, Manisa FK forması giyen Adem Büyük'e talip olmuştu. Siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki golcü için bonservis talep edince görüşmeler başladı. Sezon başında Manisa ekibine gelen Adem, 17 lig maçına çıkıp 4 gol attı. Tecrübeli oyuncunun kısa süre içinde Çorumspor'la sözleşme imzalaması bekleniyor.