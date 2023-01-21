Haberler TFF 1.Lig Adem Büyük Çorum yolcusu

Adem Büyük Çorum yolcusu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirveyi hedefleyen Çorum FK, Manisa FK forması giyen Adem Büyük'e talip olmuştu. Siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki golcü için bonservis talep edince görüşmeler başladı. Sezon başında Manisa ekibine gelen Adem, 17 lig maçına çıkıp 4 gol attı. Tecrübeli oyuncunun kısa süre içinde Çorumspor'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Adem Büyük Çorum yolcusu
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirveyi hedefleyen Çorum FK, Manisa FK forması giyen Adem Büyük'e talip olmuştu. Siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki golcü için bonservis talep edince görüşmeler başladı. Sezon başında Manisa ekibine gelen Adem, 17 lig maçına çıkıp 4 gol attı. Tecrübeli oyuncunun kısa süre içinde Çorumspor'la sözleşme imzalaması bekleniyor.
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