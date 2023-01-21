15 yıla kadar hapis istedi

Göztepe ile Altay arasındaki maçta, taraftarın yaralanmasına neden olan F.E'nin 15 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçları yer aldı.
Göztepeile Altay arasındaki maçta, taraftarın yaralanmasına neden olan F.E'nin 15 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçları yer aldı.