Haberler TFF 1.Lig 15 yıla kadar hapis istedi

15 yıla kadar hapis istedi

Göztepe ile Altay arasındaki maçta, taraftarın yaralanmasına neden olan F.E'nin 15 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçları yer aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
15 yıla kadar hapis istedi
Göztepe ile Altay arasındaki maçta, taraftarın yaralanmasına neden olan F.E'nin 15 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçları yer aldı.
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