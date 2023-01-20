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Sakaryaspor 2-1 Altınordu (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor evinde Altınordu'yu konuk etti. Yeşil siyahlılar evinde Altınordu'yu Burak Süleyman'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 22:26
Sakaryaspor 2-1 Altınordu (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryspor evinde Altınordu'yu konuk etti. Haftanın açılış mücadelesinde Sakaryaspor Altınordu'yu Burak Süleyman'ın kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti.

Altınordu'nun tek golünü Emircan Gürlük kaydetti.

Sakaryaspor bu galibiyetle puanını 31'e yükseltti.

Altınordu 16 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağ kanattan Odise Roshi'nin ortasında, ceza sahası içinde Burak Süleyman meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

5. dakikada Altınordu'nun gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Emircan Gürlük, topu filelere yolladı. 1-1

18. dakikada Hakan Yavuz'un pasıyla ceza yayında topla buluşan Nalepa'nın vuruşu kalenin üstünden dışarıya çıktı.

21. dakikada Metehan Mimaroğlu, Emircan Gürlük'ün pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci Furkan Köse ile karşı karşıya kaldı. Mimaroğlu'nun vuruşunu kaleci Furkan Köse güçlükle çeldi.

24. dakikada Odise Roshi'nin ortasında meşin yuvarlakla buluşan Burak Süleyman topu ağlara gönderdi. 2-1.

44. dakikada köşe vuruşunda Ali Özgün'ün kafa vuruşunu kaleci Furkan Köse çeldi.

45. dakikada Kabongo Kasongo'nun ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruş kalenin yakınından auta çıktı.

63. dakikada Sakaryaspor kontratakla rakip kaleye geldi. Kabongo Kasongo, ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

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