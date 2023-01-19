Zorlu virajlar!

Altınordu'yu zor bir periyot bekliyor. İzmir ekibi fikstürden çıkaracağı puanlarla bu sezonki hedefini büyük ölçüde belirleyecek. Kırmızı- lacivertliler, cuma günü Sakarya, gelecek hafta Bolu ile kapışacak. Daha sonra 6. basamaktaki Pendik ve ardından Göztepe ile kozlarını paylaşacak.
Altınordu'yu zor bir periyot bekliyor. İzmir ekibi fikstürden çıkaracağı puanlarla bu sezonki hedefini büyük ölçüde belirleyecek. Kırmızı- lacivertliler, cuma günü Sakarya, gelecek hafta Bolu ile kapışacak. Daha sonra 6. basamaktaki Pendik ve ardından Göztepe ile kozlarını paylaşacak.