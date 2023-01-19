Yunus’un gözü Premier Lig’de

Samsunspor'un başarılı stoperi Yunus Emre Çift, bu yıl kırmızı- beyazlı takımla Süper Lig'e çıkmak istediğini, hedefinin ise İngiltere Premier Lig'de top koşturmak olduğunu söyledi. 19 yaşındaki futbolcu "Tüm takım Samsunlu gibi mücadele ediyoruz. Bu beni de olumlu etkiliyor ve daha da hırslanıyorum. Aile ortamımız performansımı yükseltiyor. Birgün ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum" diye konuştu.
Samsunspor'unbaşarılı stoperi Yunus Emre Çift, bu yıl kırmızı- beyazlı takımla Süper Lig'e çıkmak istediğini, hedefinin ise İngiltere Premier Lig'de top koşturmak olduğunu söyledi. 19 yaşındaki futbolcu "Tüm takım Samsunlu gibi mücadele ediyoruz. Bu beni de olumlu etkiliyor ve daha da hırslanıyorum. Aile ortamımız performansımı yükseltiyor. Birgün ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum" diye konuştu.