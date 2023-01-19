Tarzan testten geçti

1. Lig'in 21. haftasını bay geçirecek olan Manisa FK, laktat testinden geçti. Siyah-beyazlılar, hız ve laktat testinden geçti. Halil Onultmak Tesisleri'nde 3 grup halinde yapılan testlerde, futbolcuların dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri tespit edildi.
1. Lig'in 21. haftasını bay geçirecek olan Manisa FK, laktat testinden geçti. Siyah-beyazlılar, hız ve laktat testinden geçti. Halil Onultmak Tesisleri'nde 3 grup halinde yapılan testlerde, futbolcuların dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri tespit edildi.